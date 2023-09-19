Продаж газу Китаю не покриє збитків «Газпрому»

06:17 16 вересня Київ, Україна

Експорт газу до Китаю газопроводом «Сила Сибіру» зросте в 2023 році більш ніж на 40%, до 22 млрд кубометрів, а в 2024 році він може збільшитися до 30 млрд. Про це заявив міністр енергетики РФ.

Водночас, на тлі міжнародних санкцій та вимог «Газпрому» до європейців перейти на оплату в рублях у 2022 році його експорт скоротився майже вдвічі, а до кінця 2023 року постачання можуть впасти ще в 1,5 рази.

На що розраховували у Росії не зрозуміло. Адже за всієї промислової сили Китай, одна країна ніяк не може компенсувати втрати від припинення експорту в ЄС, який, між тим, у 2021 році закупив 155 млрд кубометрів на рік. Якщо навіть уявити, що Китай якимось чином почав би поглинати природний газ повсюдно, аж до вживання його в їжу китайцями і одна країна змогла б закуповувати у Росії 150 млрд кубометрів на рік, щоб хоча б вийти на один рівень із ЄС, то для цього немає необхідних потужностей. Звичайно, Кремль уже намітив плани з будівництва нових газопроводів, проте на їх реалізацію, за найоптимістичніших оцінок, де Пекін бере активну участь у будівництві, піде не менше 10 років.

Як вірно зауважують деякі спостерігачі, ситуація з "переорієнтуванням на Схід" виглядає ніби злодії вирішили вкрасти вагон горілки, продати його за півціни, а гроші пропити.