Проблеми з демографією в Росії збираються вирішувати за допомогою іграшок

20:48 01 липня Київ, Україна

Безвідповідальна поведінка російської влади до пандемії COVID-19 призвела до великої кількості жертв серед росіян. Посилення законодавства позбавило бажання продовжувати залишатися в РФ. Початок вторгнення у 2022 році поєднав та примножив ці тенденції в Росії.

Люди просто не хочуть народжувати дітей у країні, де, не сьогодні-завтра, божевільний диктатор почне кінець світу. Росіян відправляють масово на фронт вмирати за путінську гординю, податки країни збільшуються, інфляція, репресії, кримінал. І це ще не повернулися з війни ті, хто залишив свою психіку.

У Кремлі, однак, не можуть зрозуміти – “чому з країни тікають люди, а ті, хто залишається, не хоче народжувати”. Щоб “виправити” демографічну кризу, у Росії – ні, не розробили новий план щодо покращення життя населення, що було б логічно – там вирішили почати випускати лялько-сім'ї, що складаються з тата, мами та 3-4 дітей. Таким чином, підростаюче покоління, нібито, має у майбутньому почати виробляти кілька дітей.

Звичайно, за допомогою пропаганди можна переконати населення в будь-чому, особливо якщо це саме населення звикло до споживання такого контенту з телевізора. Ось тільки насправді це навряд чи допоможе з демографічними проблемами в РФ. За прогнозами аналітиків, протягом наступних шести десятиліть, росіяни перестануть бути "більшістю" в Росії. Їх замінять переважно мешканці Середньої Азії, які масово приїжджають до цієї країни на заробітки.