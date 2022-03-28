Проблема України не в корупції, а в судовій системі

13:56 03 листопада Київ, Україна

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен заявила, що німецькі інвестори не бачать корупцію головною проблемою України, недопрацьована судова гілка влади - ось що відлякує інвесторів.

"Що необхідно німецьким інвесторам, так це дійсно однакові правила для всіх. Те, що завжди лякає наших інвесторів - погані приклади, коли навіть великі німецькі компанії в Україні знаходяться під тиском правоохоронних органів, СБУ. Для нас не зрозуміла причина цього. Компанії просто хочуть спокійно працювати в Україні, дати робочі місця і заробити прибуток. Це тісно пов'язано з судовою реформою. Наші інвестори кажуть мені, що корупція - це вже не така велика проблема", - сказала посол.

Як вважає Фельдхузен, щоб залучити німецький малий і середній бізнес в Україні, треба їм дати хороші приклади того, що вони можуть в Україну інвестувати і бути спокійними.