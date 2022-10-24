Проблема імперської свідомості росіян

11:23 24 жовтня Київ, Україна

Сотні тисяч громадян терористичної освіти під назвою «Росія» залишили своє постійне місце проживання з початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Міграція значно збільшилася після оголошення їх “фюрером” мобілізації. Втікаючи зі своєї країни до тих держав, де їх досі залишаються відкритими кордону, росіяни починають висловлювати невдоволення місцевими правилами, законами, звичаями, архітектурою, сервісом.

Необхідно підкреслити, що їхнє невдоволення це не просто оцінка, а конкретна критика з вимогою змінити усталені звичаї іншої країни під росіян.. При цьому багато хто з емігрантів дивується, чому інші народи їх не люблять за їхню критику. На думку росіян, їм повинні дякувати за це, адже вони, нібито, вказують на помилки, після виправлення яких країна стане кращою.

Це є частиною прояву імперської свідомості росіян. Вони навіть не усвідомлюють, що поведінка інших народів, яку вони називають “помилками”, може бути народним надбанням, багаторічними традиціями, частиною культури. Цікаво, чи не тому вони втекли зі своєї улюбленої Росії, що доправляли путінський режим до межі безмежної влади?

Що вражає, такою свідомістю володіють 99,9% росіян – путіністи, демократи, ліберали, націоналісти, багаті, бідні, айтішники – абсолютно будь-який прошарок населення. Так, у тих випадках, коли росіяни вирушають на відпочинок, привозять свої гроші до країн з туристичною спрямованістю, протягом місяця таке ставлення можуть зазнати. Не дарма персонал готелів у всіх країнах світу боїться приїзду росіян, як дикунів, після яких обов'язково доводиться усувати заворушення. Але в ситуації, коли країни, наражаючи себе на ризик, приймають десятки тисяч росіян, що тікають від мобілізації, надають їм гуманітарну допомогу, у відповідь бачать незадоволені особи емігрантів, мимоволі замислюєшся – а чи є місце цьому народу в цивілізованому світі?