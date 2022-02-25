Пробите дно

Над Білоруссю згущаються хмари. Після примусової посадки літака рейсу ATH-VNO Ryanair у Мінську, на якому Роман Протасевич летів з Греції в Литву, режим Лукашенка в очах світової спільноти впав ще нижче. Хоча і вважалося, що падати йому вже нікуди – дно досягнуто. Але Лукашенко довів, що це не так.
Те, що сталося в Білорусії з колишнім головним редактором NEXTA Протасевичем показово. В черговий раз зафіксована нова страшна реальність. Реальність, в якій на тлі ослаблення США за фактом вже немає ніякого міжнародного права. Чому Олександр Лукашенко практично захопив та посадив літак з опозиціонером? Тому що може. Будь-які санкції, будь-які обмеження для нього будуть компенсовані Росією: від заходів найбільш болючих (на кшталт військового вторгнення) він також захищений.
З великою часткою ймовірності цей акт не тільки планувався, але і здійснювався спільно з Росією. Чого вартий факт, що за декілька годин до інциденту російським ЗМІ наказали «підготуватися для публікації важливого повідомлення». Цей факт напряму вказує на те, що операція як мінімум курувалася з Кремля.
Тобто Олександр Лукашенко поводиться вкрай грамотно: він використовує інструментарій «великої імперії», а відповідальність на себе бере як лідер невеликої регіональної держави.
Залишається лише питання - як Москва попросить Мінськ розплатитися за прихильність, і чим Лукашенко віддячить Путіну за зростаючі витрати на компенсацію зовнішнього тиску проти Білорусії. Поглибленням інтеграції?
Світова спільнота вкрай занепокоєна таким показовим свавіллям диктаторського режиму Білорусі. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС розгляне введення санкцій проти бізнесу, економіки та авіасектору Білорусі. «Три мільярда інвестиційної допомоги від ЄС Білорусі заморожені доти, поки країна не стане справді демократичною», заявила глава Єврокомісії. Вона назвала неприйнятним інцидент з посадкою літака в Мінську.
При цьому фон дер Ляйен підкреслила, що Протасевич повинен бути негайно звільнений владою Білорусі.
Вісім очільників міністерств закордонних справ з Великобританії, США та ЄС заявили, що польоти над Білоруссю та у Білорусь треба заборонити через те, що, за їхніми словами, є піратством. «До проведення розслідування ми закликаємо відсторонити Білорусь від Міжнародної організації цивільної авіації і ввести заборону на всі польоти над Білорусь, включаючи польоти в країну і з неї. Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства. <...> Цей безрозсудний вчинок піддавав пасажирів і екіпаж смертельній небезпеці», - йдеться в заяві голів комітетів у закордонних справах в законодавчих органах восьми країн світу.
Латвійська AirBaltic після інциденту з лайнером Ryanair вже прийняла рішення не літати над Білоруссю. Крім того, в Литві порушили справу про захоплення літака. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецкій повідомив, що питання про санкції проти офіційного Мінська буде обговорюватися на саміті країн ЄС 24 травня.
Глава МЗС Британії заявив, що слід зупинити газопровід «Ямал-Європа», так як ця труба «проходить через Білорусію і дає гроші цьому тиранічному режиму». Крім того, Лондон розгляне санкції проти «Північного потоку – 2».
Міністр транспорту Британії Грант Шаппс оголосив у понеділок, що призупинив дозвіл «Белавіа» на щоденні рейси в лондонський аеропорт Гетвік, а також розпорядився, щоб британські літаки надалі уникали повітряного простору Білорусі.
Мінтранс Литви заявив, що авіакомпанії LOT (польська), WizzAir (угорська), Air Baltic (латвійська) добровільно уникають білоруського неба. А Прем'єр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не буде пропускати авіарейси, в маршруті яких є проліт через білоруське небо.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав подію «серйозним і небезпечним інцидентом». Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив «обурливий вчинок» і заявив, що адміністрація президента Джо Байдена «координує з партнерами подальші кроки».
Голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес виступив із заявою деяких своїх колег з європейського парламенту, в яких засудив «акт піратства» та закликав заборонити польоти над територією Білорусі.
«Євросоюз повинен відреагувати на цей черговий інцидент і, нарешті, ввести санкції проти білоруських держкомпаній, які вже знаходяться в списку санкцій США. Цей інцидент показує, що Лукашенко використовує будь-які засоби для жорстокого придушення свободи слова», - підкреслив експерт німецької фракції «зелених» по Східній Європі Мануель Саррацин.
Терористична акція Лукашенка відкрила новий етап протистояння демократичного світу та диктаторських режимів. На черзі нові санкції та контрсанкції. Кремль вже заявив, що Росія не залишить Білорусь «в біді». «Рука руку миє». Але Путін зробить все можливе для того, щоб використати інцидент на свою користь. Адже маска «миротворця» – це одна з його найулюбленіших масок в тому хворобливому театрі власної уяви, в якому він так самозабутньо грає.
Те, що сталося в Білорусії з колишнім головним редактором NEXTA Протасевичем показово. В черговий раз зафіксована нова страшна реальність. Реальність, в якій на тлі ослаблення США за фактом вже немає ніякого міжнародного права. Чому Олександр Лукашенко практично захопив та посадив літак з опозиціонером? Тому що може. Будь-які санкції, будь-які обмеження для нього будуть компенсовані Росією: від заходів найбільш болючих (на кшталт військового вторгнення) він також захищений.
З великою часткою ймовірності цей акт не тільки планувався, але і здійснювався спільно з Росією. Чого вартий факт, що за декілька годин до інциденту російським ЗМІ наказали «підготуватися для публікації важливого повідомлення». Цей факт напряму вказує на те, що операція як мінімум курувалася з Кремля.
Тобто Олександр Лукашенко поводиться вкрай грамотно: він використовує інструментарій «великої імперії», а відповідальність на себе бере як лідер невеликої регіональної держави.
Залишається лише питання - як Москва попросить Мінськ розплатитися за прихильність, і чим Лукашенко віддячить Путіну за зростаючі витрати на компенсацію зовнішнього тиску проти Білорусії. Поглибленням інтеграції?
Світова спільнота вкрай занепокоєна таким показовим свавіллям диктаторського режиму Білорусі. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС розгляне введення санкцій проти бізнесу, економіки та авіасектору Білорусі. «Три мільярда інвестиційної допомоги від ЄС Білорусі заморожені доти, поки країна не стане справді демократичною», заявила глава Єврокомісії. Вона назвала неприйнятним інцидент з посадкою літака в Мінську.
При цьому фон дер Ляйен підкреслила, що Протасевич повинен бути негайно звільнений владою Білорусі.
Вісім очільників міністерств закордонних справ з Великобританії, США та ЄС заявили, що польоти над Білоруссю та у Білорусь треба заборонити через те, що, за їхніми словами, є піратством. «До проведення розслідування ми закликаємо відсторонити Білорусь від Міжнародної організації цивільної авіації і ввести заборону на всі польоти над Білорусь, включаючи польоти в країну і з неї. Використання винищувачів для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства. <...> Цей безрозсудний вчинок піддавав пасажирів і екіпаж смертельній небезпеці», - йдеться в заяві голів комітетів у закордонних справах в законодавчих органах восьми країн світу.
Латвійська AirBaltic після інциденту з лайнером Ryanair вже прийняла рішення не літати над Білоруссю. Крім того, в Литві порушили справу про захоплення літака. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецкій повідомив, що питання про санкції проти офіційного Мінська буде обговорюватися на саміті країн ЄС 24 травня.
Глава МЗС Британії заявив, що слід зупинити газопровід «Ямал-Європа», так як ця труба «проходить через Білорусію і дає гроші цьому тиранічному режиму». Крім того, Лондон розгляне санкції проти «Північного потоку – 2».
Міністр транспорту Британії Грант Шаппс оголосив у понеділок, що призупинив дозвіл «Белавіа» на щоденні рейси в лондонський аеропорт Гетвік, а також розпорядився, щоб британські літаки надалі уникали повітряного простору Білорусі.
Мінтранс Литви заявив, що авіакомпанії LOT (польська), WizzAir (угорська), Air Baltic (латвійська) добровільно уникають білоруського неба. А Прем'єр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не буде пропускати авіарейси, в маршруті яких є проліт через білоруське небо.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав подію «серйозним і небезпечним інцидентом». Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив «обурливий вчинок» і заявив, що адміністрація президента Джо Байдена «координує з партнерами подальші кроки».
Голова Комітету із закордонних справ Сенату США Боб Менендес виступив із заявою деяких своїх колег з європейського парламенту, в яких засудив «акт піратства» та закликав заборонити польоти над територією Білорусі.
«Євросоюз повинен відреагувати на цей черговий інцидент і, нарешті, ввести санкції проти білоруських держкомпаній, які вже знаходяться в списку санкцій США. Цей інцидент показує, що Лукашенко використовує будь-які засоби для жорстокого придушення свободи слова», - підкреслив експерт німецької фракції «зелених» по Східній Європі Мануель Саррацин.
Терористична акція Лукашенка відкрила новий етап протистояння демократичного світу та диктаторських режимів. На черзі нові санкції та контрсанкції. Кремль вже заявив, що Росія не залишить Білорусь «в біді». «Рука руку миє». Але Путін зробить все можливе для того, щоб використати інцидент на свою користь. Адже маска «миротворця» – це одна з його найулюбленіших масок в тому хворобливому театрі власної уяви, в якому він так самозабутньо грає.
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