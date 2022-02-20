Про «кон'юктурну» стурбованість Турции относительно окупованого Криму

МЗС РФ заявило, що стурбованість Туреччини щодо окупованого Криму «кон’юктурна» і у неї самої є проблеми.

«Нинішня демонстративна заклопотаність Туреччини становищем кримських татар в Криму, при тому, що до 2014 року влада цієї країни наполегливо ігнорувала численні претензії міжнародних організацій до України щодо реалізації етнокультурних прав цього народу, лише підтверджує кон’юнктурну природу таких тривог», — сказала вона.

Дипломат заявила, що, за даними «соцопитувань», проведених окупаційною адміністрацією РФ, в 2020 році нібито «96% кримчан оцінили міжнаціональні та міжконфесійні відносини як доброзичливі».

Захарова також вирішила заявити, що роль турецької держави в якості захисника прав етнічних меншин «дуже сумнівна». «У Туреччині існують власні невирішені проблеми, що мають етнічне, мовне та релігійне забарвлення, — продовжила вона. — У нас є маса питань, проблем, областей, де ми можемо взаємодіяти з Анкарою, докладаючи спільних зусиль. У нас є досвід подібної взаємодії, давайте його використовувати і не займатися подібними речами».

Яка дивовижна зворушливість Кремля відносно стурбованості Туреччини щодо окупованого Криму і визначенгня МОЗ РФ цієї стурбованості «кон’юктурною». До речі з енциклопедії, «кон'юнктура» (з латини, це з’єднувати, пов’язувати), - тобто «сукупність ознак, що характеризують поточний стан». Так от, оця сама «кон’юктурність» Туреччини, на думку Москви, виявилася у тому, що до 2014 року вона аж ніяк не проявлялася щодо реалізації етнокультурних прав татарського народу. А от після окупації Криму та заборони Кремлем Меджлісу кримськотатарського народу, заснованого у 1991 року, Туреччина почала неочікувано кон’юктурити. До речі саме так нині «кон’юктурить» вже і увесь світ, «неочікувано» дивуючи Москву визнанням її ж власного загарбництва.