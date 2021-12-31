Залучення Фокіна до переговорів по Донбасу оцінив Кравчук

На думку глави української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука, новий парламентер від України Вітольд Фокін буде налагоджувати взаємодію з жителями Донбасу в ОРДЛО і по всій країні.

"Його головне завдання, на цьому акцентували увагу і президент Зеленський, і керівник Офісу президента Єрмак, - це взаємодія та координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, і тих жителів Донбасу, які живуть на решті території Україна, а їх уже близько 1,5 млн осіб. Також багато переселилися і за кордон ", - сказав він.

Кравчук зазначив, що для вирішення ситуації на Донбасі важливо знати не тільки думка "керівників цих утворень" або РФ, а й ставлення жителів регіону, які стали переселенцями.

"Це питання Вітольда Фокіна. Тому що він житель Донбасу, з 16 років працював в шахтах, був прем'єр-міністром України, учасником Біловезьких переговорів. Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів. Я думаю, що в даному випадку його можливості і здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи. Я сьогодні зробив подання президенту України, щоб Вітольда Павловича Фокіна призначили першим заступником голови делегації України в Тристоронньої контактній групі ", - зазначив Кравчук.

Як відомо, указ президента про призначення Фокіна був підписаний сьогодні.

Про свої функції на переговорах розповів і сам Фокін.