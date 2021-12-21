Притулу чекає доля Вакарчука

Після заяви Сергія Притули, про те, що він балотується в мери Києва, громадськість відреагувала по-різному. Так, телеведучий Дмитро Співак вважає, що Притула ризикує повторити "політичний досвід" Святослава Вакарчука.
На його думку, Сергій Притула міг би стати мером столиці тільки при президенті Святославе Вакарчука, чого в "доступному для огляду майбутньому не буде точно". І навіть в цьому випадку його каденція обернулася б для Києва втраченим часом, а для самого Притули - зіпсованою репутацією.
Він також негативно оцінив перспективи висунення шоумена Олега Філімонова кандидатом в мери Одеси від партії "Слуга народу".
Нагадаємо, 11 серпня на з'їзді партії "Голос" Сергій Притула оголосив про рішення балотуватися на пост міського голови Києва.
Незважаючи на відсутність політичного досвіду, Сергій Притула має близькі зв'язки з політичним істеблішментом. Він зять впливового донецького бізнесмена-забудовника Віктора Сопельника і свояк мільйонера, екс-регіонала і депутата Віталія Хомутинника.
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