Притулу чекає доля Вакарчука

16:14 12 серпень Київ, Україна

Після заяви Сергія Притули, про те, що він балотується в мери Києва, громадськість відреагувала по-різному. Так, телеведучий Дмитро Співак вважає, що Притула ризикує повторити "політичний досвід" Святослава Вакарчука

"Невже ця партія Сорос імені Голоси або Голос імені Сороса ніяк не може заспокоїтися: бере артистів в політику, там їм погано, нудно, вони повертаються, а люди знову ні з чим. Сергію, навіщо ти це зробив? Чудовий, талановитий, прекрасна людина. Які труби, яке ЖКГ, який Київ? Для чого? ", - сказав Співак.

На його думку, Сергій Притула міг би стати мером столиці тільки при президенті Святославе Вакарчука, чого в "доступному для огляду майбутньому не буде точно". І навіть в цьому випадку його каденція обернулася б для Києва втраченим часом, а для самого Притули - зіпсованою репутацією.

"Затягнути фракцію" Голос ", чергових Сорос тепер уже до Київської ради ... Тільки заради цього, Сергій, ти псуєш прекрасну репутацію? Шоумен блискучий, талановитий, займайся цим ... Схаменися, не треба. Втратиш більше, ніж знайдеш. І пам'ятай про Славу Вакарчука ", - заявив Співак.

Він також негативно оцінив перспективи висунення шоумена Олега Філімонова кандидатом в мери Одеси від партії "Слуга народу".



Нагадаємо, 11 серпня на з'їзді партії "Голос" Сергій Притула оголосив про рішення балотуватися на пост міського голови Києва.

"До оли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат", - заявив майбутній кандидат.

Незважаючи на відсутність політичного досвіду, Сергій Притула має близькі зв'язки з політичним істеблішментом. Він зять впливового донецького бізнесмена-забудовника Віктора Сопельника і свояк мільйонера, екс-регіонала і депутата Віталія Хомутинника.