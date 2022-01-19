Природні пожежі: в 97% винні люди

19:14 04 вересень Київ, Україна

Практично у всіх лісових пожежах винні люди та неправильне ведення сільського господарства.

Так вважає професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.

"У більшості випадків це людський фактор. У лісах - це туристи та відвідувачі лісу, та пожежі з полів. Основна причина пожеж в Україні - це пожежі на сільгоспземлях. Якщо зайти на сайт ДСНС, то можна побачити, як пожежники щодня гасять стерню. Як це виходить: фермер прибрав пшеницю, фермер спалює стерню, щоб переорати на осінь. Штрафи зараз підняли до 150 тисяч гривень за підпал сільгоспполя, відповідно, це призвело до того, що палять, але не контролюють. Підпалили та втекли", - розповідає Зібцев.

За його словами, ось ці пожежі заходять в ліси та досягають катастрофічних розмірів.

"Пожежа в Луганській області (в липні - ред.) - 8 тисяч гектарів згоріло, 6 загиблих, а все почалося з того, що фермер вирішив почистити свою ділянку. Те ж саме в Чорнобилі та Житомирській області. Тобто, основна причина - неправильне ведення сільського господарства. Друга причина - це недопалки, відвідувачі лісу з шашликами, транспорт, інше", - додав він.

Професор зазначив, що через природний фактор, наприклад, від удару блискавки, пожежі практично не трапляються.