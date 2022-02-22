Придбати або здати в притулок? Тварини на карантині

09:27 01 жовтень Київ, Україна

Дослідження, проведене вченими з Університету Йорку, показало, що домашні улюбленці знижують рівень стресу під час карантину майже у 90% з 6000 опитаних.



На жаль, українці не тільки не почали брати в сім'ї нових тварин за європейським зразком. Багато хто почав здавати в притулки улюбленців, які жили у них раніше. Це показують результати опитування компанії COLLAR.



"Тварин, яких залишають власники, стало набагато більше, навіть у порівнянні з минулим роком", - говорить Дмитро Киркевич, співробітник БФ Happy Paw.



За даними найбільшого в Україні притулку "Сіріус", в березні, на початку карантину, нові будинки знайшла 31 тварина, а в червні - всього 18.



За період карантину кількість тварин у притулку зросла на 17% - це 549 тварин.





В ході опитування дослідники виділили три основні причини відмови від тварин:



- на початку карантину пройшла хвиля неправдивої інформації про те, що тварини можуть поширювати COVID-19, в результаті чого налякані сім'ї, особливо з літніми батьками, дітьми та іншими членами групи ризику, почали масово шукати своїй тварині новий притулок.



Друга і третя причина стали актуальними в літні місяці, але переважають досі:



- це переїзди в більш безпечні в плані хвороби регіони;

- втрата роботи, коли у людей немає економічної можливості утримувати тварин.



Але серед українців багато й небайдужих, які продовжують збирати кошти на потреби притулків для тварин.



Зазвичай такі збори проходять в соцмережах. Часто такі притулки просять налаштувати регулярні невеликі платежі з банківських карток.



Це дозволить їм покривати поточні витрати. Якщо ви можете витрачати невелику суму раз в певний час - пошукайте групу такого притулку в Facebook.



