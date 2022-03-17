Ухвалення двох законів дасть нове життя українській економіці

13:37 20 жовтня Київ, Україна

На розгляд Верховної Ради внесуть президентський законопроєкт про "нульову декларацію", цей закон прекрасно спрацює, але лише в зв'язці з іншим - не менш важливим.

Так вважає голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь.



Дійсно, глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняє, що президент Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про амністію капіталів. І цей закон потрібен. Але сам по собі він спрацює гірше, ніж в зв'язці з законом про податок на виведений капітал (ПнВК).



Саме амністія капіталів + ПнВК = перезавантаження української економіки. Нам потрібно змусити гроші, які вкрадені, виведені, заховані усередині країни - працювати на українську економіку.



Силою ці гроші вже не повернути. Але за допомогою цих законів можна їх легально залучити в економіку України. Ухвалення двох цих законів - це фактично нове життя для української економіки".