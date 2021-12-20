Принцип невідворотності покарання для нетверезих водіїв
14:56 14 липень Київ, Україна
Зеленський запропонував карати водіїв створили аварійну ситуацію в нетверезому стані, яка тягне за собою загибель людини, на довічне ув'язнення. На думку експерта з конституційного права Богдана Бондаренко, влада повинна забезпечити принцип невідворотності покарання при притягненні до відповідальності нетверезих водіїв.
«Кримінальна відповідальність як за злочин невеликої тяжкості може вирішити це питання. Це може бути. Може бути і середня тяжкість, але при цьому потрібно розуміти, що сам факт високих санкцій і висока кримінальна відповідальність не вирішують самого питання. Для цього потрібно, щоб звинувачення було доведено до вироку, а високі санкції можуть це ускладнювати », - сказав Бондаренко.
Юрист зазначив, що в цьому питанні необхідно дотримуватися балансу.
Експерт пояснив, що законодавці повинні врахувати те, щоб не ускладнити сам механізм притягнення до відповідальності.
«Проблема не в тому, якою має бути відповідальність - кримінальної чи адміністративної тощо. Треба забезпечити принцип невідворотності покарання
. Якщо ми беремо це за основу, то ми бачимо, що велика кримінальна відповідальність з високими санкціями сьогодні не працює, тому що велика тяжкість злочину ускладнює процес для органів державного обвинувачення, органів державного розслідування і виходить так, що ці справи не доводяться до вироків судів
. Є варіант того, щоб ці категорії правопорушень залишалися в розрізі того, що зараз стало кримінальним проступком, тоді спрощується процес залучення до відповідальності і простіше реалізувати принцип невідворотності покарання », - додав Богдан Бондаренко
.
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