Принцип невідворотності покарання для нетверезих водіїв

14:56 14 липень Київ, Україна

Зеленський запропонував карати водіїв створили аварійну ситуацію в нетверезому стані, яка тягне за собою загибель людини, на довічне ув'язнення. На думку експерта з конституційного права Богдана Бондаренко, влада повинна забезпечити принцип невідворотності покарання при притягненні до відповідальності нетверезих водіїв.

«Кримінальна відповідальність як за злочин невеликої тяжкості може вирішити це питання. Це може бути. Може бути і середня тяжкість, але при цьому потрібно розуміти, що сам факт високих санкцій і висока кримінальна відповідальність не вирішують самого питання. Для цього потрібно, щоб звинувачення було доведено до вироку, а високі санкції можуть це ускладнювати », - сказав Бондаренко.

Юрист зазначив, що в цьому питанні необхідно дотримуватися балансу.



Експерт пояснив, що законодавці повинні врахувати те, щоб не ускладнити сам механізм притягнення до відповідальності.