Прикмети: чорний, в районі 40-ка

Дарма що війна і все таке, влада Держави нічого не робить для розв'язання цих питань, за які потрібно (у воєнний час) розстрілювати на місці. І я тримаю мовчання в політичному сенсі: нікого не критикую, не звинувачувати на час війни (то наші внутрішні питання, які зовнішньому ворогу не потрібно лишній раз озвучувати).

Є внутрішній ворог.

Так долар знову б'є рекорди.

На мою думку, перед підписанням (а вчора, США нам погодили 40 мільярдів допомоги, з яких частина піде на підтримку економіки, й в урочному порядку передали на підпис Президенту Джо Байдену, тим самим не витрачаючи ні хвилини).

Дехто скаже навіщо нам долар тощо та я відповім, що за валюту купується все необхідне для нас за кордоном, а саме техніка та обладнання, ресурси (той же газ та паливо), проводяться інші фінансові операції на міжнародному рівні тощо.

Користуючись (та знаючи) що допомога буде обов'язково, "валютники" вирішили собі заробити передуючи вливанню коштів в Україну. Я розумію що на місцях працюють такі ж українці, але чому досі (хоча мережі вже мають валютні ліцензії) без скритності пишеться, читається і говориться про "чорний ринок"? А? Процитую Маяковського: Послухайте!

Адже, якщо зірки запалюють —

значить — це комусь потрібно?

Значить — хтось хоче, щоби вони були?

Створена штучно паливна криза (адже ті хто розуміється на купівлі продажу та логістиці це розуміють як ніхто), без покарання перепродаж гуманітарки та продукція для армії (не для продажу) від "підприємливого базарника" до мереж типу Епіцентр, де до речі перевіркою продаж волонтерських бронежилетів наразі займаються правоохоронці (точно так, як було у карантин і ніхто за це не відповів).

Після цього непрофесійного у воєнний час підходу до своїх обов'язків керівництва Держави та органів що контролюють чи варто звинувачувати підприємців, організації, компанії у підвищенні цін на харчові продукти, товари масового вжитку тощо? Адже це наслідки "беззалаберности" (російською!!!) та безвідповідальності державних органів. Так, замість того щоби гривня укріплялась, розгойдування економіки на руку тільки ворогам України та її народу. Тому, на мою думку, кожен має право ставити до стінки таких зрадників і розстрілювати на місці (повторюсь, у воєнний час). Прогноз, долар повернеться на наступному тижні до попереднього рівня (до курсу початку травня), а якщо не повернеться і перетне за 40, всі виправдання про економічну доцільність підуть за рускім кораблем, адже це факт підриву зусиль у нашій сьогоднішній боротьбі. МИ підтримуємо ЗСУ, а ЗСУ нас захищають.

Смерть ворогам!

Далі буде...

Коротка, але не менш важлива ця стаття на тему, думаю зараз у більшості на думці. Так, резонансу по ній не буде та висловитись потрібно.