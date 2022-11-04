Пригожин створює штаб-квартиру ПВК «Вагнер»

10:22 04 листопада Київ, Україна

Головний спонсор та власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин оголосив про створення у Петербурзі «Вагнер-центру». “ЧВК Вагнер Центр” – це комплекс будівель, в якому знаходяться місця для безкоштовного розміщення винахідників, проектувальників, IT-фахівців, експериментального виробництва та стартап-просторів. Місією «ЧВК Вагнер Центру» є забезпечення комфортного середовища для генерації нових ідей з метою підвищення обороноздатності Росії, в тому числі інформаційної.. Якщо проект покаже свою успішність і актуальність, будемо розглядати необхідність відкриття філій”, - заявив про майбутнє своїх амбіцій Пригожин.

По суті, російський злочинець оголосив про створення ще однієї спецслужби в Росії, яка повинна підкорятися виключно йому одному. Насправді це означає початок переділу сфер впливу всередині країни і завершення, як любить повторювати сам Путін, “однополярного ладу”, але не у світі, а в Росії.

Варто зазначити, що існуючі спецслужби РФ від початку свого існування не припиняють боротьби за владу. Це вічно ворогуючі між собою "клопівники", які не гидують шантажем, підкупом і навіть вбивством конкурентів. Що вже казати про нову структуру, яка не підпорядковується нікому, окрім Пригожина, у свою чергу, якого ненавидить практично вся російська еліта. Незабаром можна буде спостерігати, як Росія з'їдає себе з середини. Не можна також виключати, що створення кухарем Путіна «ПВК Вагнер Центру» стане тією іскрою, що запалить полум'я громадянської війни всередині Росії.