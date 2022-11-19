Пригожин визнав втручання у вибори в США

10:34 17 листопада Київ, Україна

Сумнозвісний “кухар путіна” євген пригожин зізнався, що брав участь у підтасовуванні результатів проміжних виборів у США: “Панове, ми втручалися, втручаємось і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму”. Мабуть, це перше відверте зізнання одного з путінських поплічників. Але, чи можна його назвати таким після такої зухвалості.

Під час передвиборчих перегонів у президенти США 2016 року росію вже звинувачували в аналогічному злочині. Маса розслідувань доводили провину. Організація під назвою "фабрика тролів", що належить пригожину, і хакерські атаки групи «Cozy Bears», імовірно, курованої спецслужбами рф, підтримували Дональда Трампа і розгорнули масштабну антикампанію проти Хілларі Клінтон. Проте, в той час, як і зараз, офіційні представники росії всіма силами заперечували свою причетність до втручання у вибори.

Зухвалість з боку пригожина показує, наскільки велику владу та вплив він тепер має. З іншого боку, це також свідчить про хитку і слабшу позицію путіна. Амбіції “кухаря путіна” поки що не зрозумілі, але особиста армія та впливовий медіаресурс, які тепер функціонують на рівні окремої спецслужби у «Вагнер-центрі» дозволяють припустити, що за бажання він може будь-якої миті захопити владу в кремлі.

У будь-якому випадку путін допустив те, чого завжди боявся. Він дав владу розумній, кровожерливій людині, яка тепер йому не підкоряється. І навряд чи пригожин стане слабшим.