Пригожин особисто закликає на фронт ув'язнених

Той факт, що доларовий мільйонер, господар ПВК «Вагнера» відвідує російські в'язниці у пошуках нових найманців до своєї організації, свідчить про повний провал прихованої мобілізації в Росії.

До цього вже було відомо, що Путін дозволив своєму кухареві наймати ув'язнених до лав найманців. Проте до цього був доказів, що цим займається особисто Пригожин. Тепер же, у мережі з'явилося відео, де господар ПВК закликає зеків брати участь у війні проти України.

Окремо варто зазначити, що Пригожин називає війну війною, а не "військовою операцією". А також відкрито називає себе власником ПВК «Вагнер». Це важливо, адже кілька років тому він подав до суду на одне з російських інформаційних видавництв за те, що ЗМІ випустило статтю-розслідування, де звинувачувало Пригожина у спонсорстві найманської організації. Крім того, російський уряд неодноразово відмовлявся визнавати існування ПВК «Вагнера» та будь-який зв'язок із цією організацією.

Одне відео одночасно підтвердило, що уряд у Кремлі постійно бреше, дискредитував Путіна разом із Пригожиним і показав, наскільки погані справи з поповненням особового складу на фронті.