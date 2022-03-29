Причини для звільнення міністра економіки України

13:52 04 листопада Київ, Україна

Нардеп Вадим Івченко ініціював постанову про звільнення міністра економіки і торгівлі Ігоря Петрашка, пояснюючи це тим, що Україні потрібна активна політика зайнятості населення, з якою нинішній мінекономіки не справляється.

"Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував в 2020 році створення 200 тис. нових легальних робочих місць і скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. Його послідовник - Денис Шмигаль - в травні 2020 на проєкті Програми діяльності уряду задекларував пріоритет на створенні 500 тис. додаткових робочих місць.



Дива, традиційно, не відбулося, тому що в серпні Кабмін оголосив, що не зміг виконати обіцянку, проте продовжує працювати в цьому напрямку, щоб реалізувати ідею в майбутньому.





На жаль, більшість громадян України вже звикли до подібного "державного" підходу щодо вирішення питання зайнятості населення і взагалі державної політики. І поки одні слухають обіцянки змін на краще майбутнє, інші, втративши надію на працевлаштування на батьківщині, змушені шукати кращої долі за кордоном. А це, за різними експертними оцінками, від 5 до 8 млн наших громадян.

Для виправлення ситуації потрібно:



1. Змінити політику Нацбанку щодо кредитування та оподаткування малого підприємництва та громадян - для стимулювання створення робочих місць, розвитку малого і середнього бізнесу, залучення самозайнятих людей до праці.



2. Стимулювати підприємства всіх форм власності на переоснащення своїх основних засобів (верстатів, цехів, виробничих комплексів і т.д.). Це можна зробити шляхом зменшення оподаткування на ці цілі або скасуванням мита на ввезене на територію України відповідне обладнання.



3. Стимулювати розвиток виробництва товарів з високою доданою вартістю. Зроблю упор на переробленні сільськогосподарської продукції. Наприклад, питання перероблення кукурудзи на біоетанол. Нагадаю, Україна займає четверте місце в світі з експорту кукурудзи. За сировину отримуємо понад 2,5 млрд доларів. А скільки б отримували, якби переробляли третину цієї кукурудзи на біоетанол? Але розгляд законопроєкту по виробництву біоетанолу вже не один рік блокується в Раді, оскільки він завдасть величезної шкоди "бензиновому лобі". Хоча цією добавкою ми значно покращуємо екологічну складову.



4.Трансформувати державу з "апарату насильства" в зручний сервісний комплекс допомоги громадянам.



5. Створити сприятливі умови для повернення людей в Україну. Їх потрібно не лякати різними податками на зароблене, а подякувати за те, що кошти, які вони заробили важкою працею на чужині, привозять в Україну і вкладають в нашу економіку.



Ці кроки можуть стати ефективним засобом боротьби з безробіттям, підвищать конкурентоспроможність робочої сили і забезпечать передумови для економічного зростання України. Адже відтік кадрів є серйозним викликом для влади, тому що масштаби цієї проблеми є вже питанням національної безпеки.



Саме відсутність усіх цих кроків від уряду, обіцянки і обмани змусили мене ініціювати постанову про звільнення міністра економіки і торгівлі Ігоря Петрашка".