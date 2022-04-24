Причина через яку Захід має допомогти Україні закінчити війну

Немає жодних сумнівів, що західні партнери залишаються на нашому боці, а їхня підтримка з кожним днем стає все сильнішою. Україна майже два місяці не сходить з головного світового порядку денного. Проте, навіть у критичних умовах, Захід дозволяє собі недозволено довго приймати найважливіші рішення щодо надання військової чи економічної допомоги.

Зброя здебільшого Україна отримує від союзників на двосторонній основі. Це відбувається тому, що в НАТО існує тривала процедура прийняття будь-яких рішень, а в умовах війни таке зволікання стоїть багатьом українцям життів.

Водночас, уповільнюючи перебіг військових дій та відтягуючи момент настання та перемоги України, Захід також шкодить і собі. Як би цього не хотілося, експорт/імпорт агресора в/з ЄС та за океан, потрібні обом сторонам. Затягуючи війну, партнери Києва зазнають величезних збитків.

Не можна з точністю стверджувати, що навряд чи після перемоги нашої країни та укладання мирного договору, взаємна торгівля відновиться того ж дня. Проте, чим раніше це станеться, тим швидше Захід зможе розпочати заповнювати дірки у бюджеті.

Не варто засмучуватися щодо позиції наших партнерів. Рано чи пізно Україна також почне торгівлю з агресором, ось тільки навряд чи ця країна вже вважатиметься такою. Крім того, Захід безперечно розраховує на найдешевші ціни на вуглеводні від рашистів і надання всього необхідного для агресора за цінами вищими за середньоринкові.. Але, як би не склалися подальші торговельні відносини, вони реалізуються лише після закінчення війни та повної деокупації України, що рівнозначне нашій перемозі. І що швидше це станеться, то швидше економіки багатьох країн почнуть свій шлях відновлення. Тому Захід має почати активніше допомагати нам у війні, адже без нашої перемоги залишитися на чолі світового порядку буде набагато складніше.