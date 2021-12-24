Презумпція винуватості

18:17 17 квітень Київ, Україна

Росія ХХІ століття стала країною масових політичних репресій. Безумовно, мова йде не про мільйони розстріляних та криваву Колиму, а, в більшості випадків, лише про штрафи та добові затримання. Але приклади застосування юридичних практик говорять про політичний характер репресивних заходів.



За перші два місяці 2021 року кількість засуджених за участь в протестних акціях зрівнялася з показником минулого року. Кожен сьомий був відправлений до спецприймальника. Це рекордна частка арештів за останні п'ять років.



За останні декілька років зміни законодавства призвели до практичного унеможливлення росіянам користуватися статтею 31 Конституції РФ, яка дозволяє громадянам Росії проводити мирні протестні акції. Це призвело до зростання арештів під час останніх мітингів. Під найсуворіші санкції потрапили не тільки учасники масових заходів, а й поодинокі пікетники. Починаючи з 2012 року судді поступово отримували нові можливості для покарання учасників протесту.

Стаття 20.2 КоАП, за якою в основному і судять протестувальників у Росії існує з 2004 року. Але до мітингу на Болотній площі стаття складалася з трьох частин, зараз їх - 12. Найбільш інтенсивне «закручування гайок» відбулося в 2012 і 2014 роках. Після мітингів на Болотній площі у травні 2012 року покарання за участь у мітингах почало застосовуватись з метою залякування, що є ознакою державного терору, і фактично лише за висловлення думки, яка не збігається з «лінією Кремля». Реальні обставини скоєння так званих «порушень» фактично перестали цікавити слідчі органи. Презумпція невинуватості, встановлена як в кримінальному, так і в адміністративному праві (ст. 1.5 КоАП РФ), в цих випадках, по суті, не діє. Покарання застосовується поліцією, а роль судів стала чисто технічною. Надія на «справедливий суд» у звинувачених відсутня повністю. Можливості захисту зведені до мінімуму, в багатьох випадках адвокатів і юристів до затриманих і в суди просто не допускають.



На сьогоднішній день, населення Росії де-факто позбавлене права на свободу зібрань та мирний протест, права на створення незалежних суспільно-політичних організацій, і навіть права на свободу совісті та свободу слова - не дивлячись на те, що всі вони закріплені як в Конституції РФ, так і в міжнародних конвенціях і угодах, в яких РФ продовжує брати участь. Так само, давно паралізовані виборні механізми всіх рівнів, а також судова система.



Кремль боїться будь якої публічної активності власного народу, тому робить ставку на силове придушення опозиційних виступів. Реакція влади на таку активність, включаючи в неї різноманітну опозиційну, правозахисну, громадянську активність, суспільно важливу журналістську діяльність, суспільно значущі публікації в інтернеті або участь в протестних акціях, все частіше стає причиною політично мотивованого позбавлення волі. При цьому політичні переслідування в кримінальному порядку супроводжуються порушеннями (як процесуальними, так і порушеннями прав переслідуваних) практично на кожному етапі проходження справи - незалежно від того, причетна людина до інкримінованого йому вчинку чи ні. Виправдувальними вироками такі справи закінчуються рідко.



На початку цього року більш ніж 570 вчених, включаючи лауреата Нобелівської премії, звернулися до Кремля з проханням «припинити жорстоке поводження з мирними протестувальниками і політичне переслідування незгодних, а також тенденцію до самоізоляції і посилення конфронтації Росії з іншими країнами». «Ми бачимо, що в Росії набирає швидкість маховик репресій проти незгодних - розгортається кримінальне переслідування учасників демонстрацій і приймаються судові рішення, які мають все менше відношення до закону», - йдеться в заяві. Вчені закликали владу до діалогу з суспільством, припинення арештів, кримінальних переслідувань і взагалі будь-якого застосування силових методів по відношенню до мирних демонстрантів.



Динаміка репресивної політики РФ в цілому не дає ніяких підстав для оптимізму - політичні переслідування не тільки не пом'якшуються, але навпаки, стають все більш масштабними і систематичними. 24 лютого цього року, президент РФ Володимир Путін підписав ряд законопроектів, які ще більше погіршують ситуацію з правами людини в Росії.



Зокрема, закон встановлює більш високі штрафи за порушення при організації масових акцій протесту, непокора співробітникам поліції і відсутність належного маркування при публікації інформації про роботу некомерційних організацій і фізичних осіб, які виступають в якості «іноземних агентів».



Зрозуміло, що у рік виборів до Державної Думи Кремль зробить все, щоб не допустити поширення протестних настроїв у суспільстві та припинити будь якої опозиційну діяльність в Росії.