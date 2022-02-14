Президенти України та США провели телефонну розмову

У телефонній розмові президенти України та США обговорили військову кризу та економічну стабільність у країні. Після закінчення розмови Володимир Зеленський висловив подяку Джо Байдену за підтримку та консолідацію міжнародної громадськості навколо кризи в Україні. Американський президент нагадав, що США одразу дадуть відповідь на будь-які агресивні дії Росії. Зеленський також запросив Байдена відвідати Київ, проте пропозиція залишилася без відповіді.

США, мабуть, одні з небагатьох, хто справді підтримує Україну, не ставлячи на перший план досягнення своєї мети. Подальша ескалація з боку РФ дуже дорого коштуватиме Путіну. Все це розуміють, проте російські війська та техніку продовжують стягувати до українських кордонів.. Чи варто затягувати з “заходами у відповідь”, якщо ворог вже на порозі?

Якщо війна на Донбасі це конфлікт між Росією та Україною, то заклад військ до Білорусії та колосальна кількість військових на східних рубежах нашої країни, проблема всієї Європи, адже повномасштабний конфлікт загрожуватиме територіальній цілісності ЄС через короткий проміжок часу після його початку.