Президент України озвучує питання

25 жовтня - в один день з місцевими виборами - з ініціативи президента України Володимира Зеленського громадяни України дадуть відповідь на «п'ять важливих питань».

Уже відомі два:

З огляду на те, що боротьба з корупцією була однією з ключових передвиборчих обіцянок Зеленського на президентських виборах, а за фактом істотного прогресу в цій ситуації немає, перше питання - «Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?» У зв'язку з необхідністю залучення іноземних інвестицій, а також припинення спроб легалізувати надання Донбасу «особливого статусу», друге питання - «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?»

Ініціатива президента провести всеукраїнське опитування є резонансною в українському суспільстві, точніше, в українському політикумі. Ключові політичні сили, які виступають проти подібних «відвертих розмов», одностайно назвали опитування «дешевим піаром» і «величезною загрозою для безпеки України під час війни».

Насправді проєкт, ідея якого полягає в загальній філософії про народовладдя, буде фінансуватися не з держбюджету, а здійснюватися «волонтерами та соціологічними службами». Тому неординарні ефективні рішення президента України, які викликають різку критику опонентів і злостивців, близькі по духу більшості українців, які готові брати участь в подібного роду ініціативах, розуміючи їхню важливість і усвідомлюючи, що їхній голос важливий для України!