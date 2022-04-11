Президент Німеччини визначився у виборі сторони

Штайнмайєр раніше неодноразово критикувався у зв'язку з його позицією: він підтримував «Північний потік-2», а також компромісне рішення подальшої долі Донбасу. Крім того, президент Німеччини підтримував відновлення відносин із Росією.

Після того, як Штайнмайєр побачив кадри з Бучі, він заявив, що всі, хто має до цього відношення, мають покарати, у тому числі “Путін і Лавров”.

Міжнародний суд Гааги вже розпочав розслідування військових злочинів і має намір притягнути до відповідальності абсолютно всіх рашистів, від бойовиків до політиків та керівників Кремля.. Водночас, прес-секретар президента окупантів заявив, що немає такого сценарію, за якого “бункерний” може постати перед судом.

Очевидно, що слова політичних діячів рашистів уже ніхто не сприймає всерйоз і на всі їхні заяви люди дивляться або з усмішкою, або з огидою.

У будь-якому разі, політики Німеччини зрозуміли, що їм необхідно міняти риторику м'якої підтримки України, на жорстку критику країни-агресора, щоб залишитися при владі та не піти за “російським кораблем”.