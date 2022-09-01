Злочинця не покарали, а нагородили орденом Мужності

Майор чеченської поліції Іса Таймусханов отримав орден Мужності "за мужність, відвагу та самовідданість, виявлені при виконанні службового обов'язку". Таймусханова вважають ймовірним викрадачем 19-річного опозиційного активіста, модератора телеграм-каналу 1ADAT із Чечні Салмана Тепсуркаєва.

Як повідомляє портал DonPress та низка інших ЗМІ, під час війни Таймусханов обіймав посаду командира 4-го батальйону полку ім. Кадирова - 22 травня під час артобстрілу він нібито отримав осколкове поранення щелепи та сідниці. 4 липня видання Regnum написало , що начальник міністерства МВС з СКФО Сергій Бачурін і міністр МВС з Чечні Руслан Алханов зустрілися в ростовському госпіталі з пораненими на війні силовиками - серед них був і Таймусханов. Його нагородили медаллю "За доблесть у службі".

Нагадаємо, восени 2020 року, відразу після викрадення Салмана Тепсуркаєва, користувачі соцмереж упізнали його викрадачів - крім Таймусханова, який обіймав посаду командира 3-го батальйону полку спецпризначення ім.Кадирова, вони назвали також його заступника Джамала Юнусова.

До цього докази можливої причетності правоохоронних органів до викрадення Тепсуркаєва також опублікував Комітет проти катувань (зараз - Команда проти катувань). Зокрема, за даними правозахисників, власником однієї з машин, якою скористалися викрадачі, є співробітник поліції Чечні.