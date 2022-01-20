Прем'єр-міністр знає, якої зарплати достатньо українцям для життя

16:26 05 вересень Київ, Україна

Своїми роздумами про скромне життя звичайних українців поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У вчорашньому інтерв'ю телеканалу Шмигаль, швидше за все, говорив про можливу, але ніяк не нормальну для життя зарплату. На його думку, для «нормального» рівня життя в Україні досить в середньому отримувати 15 тисяч гривень, а пенсії - близько п'яти тисяч.

"Ми прораховуємо поетапне зростання середньої заробітної плати. Тобто, якщо зараз вона в районі 11 тисяч гривень, у наступному році це може бути 13 тисяч грн, і, відповідно, у 2022 році - до 15 тисяч грн", - зазначив прем'єр.

Він же зазначив, що в бюджет на 2021 рік Кабмін закладе на підвищення зарплат і пенсій 159 мільярдів гривень в надії, що частина цих коштів повернеться в бюджет у вигляді податків.

"Не сприймайте це як обіцянку, сприймайте це як ті параметри, куди ми прагнемо", - сказав Шмигаль в ефірі, відповідаючи на питання, скільки грошей українцям буде досить для життя.

За його словами, в цьому питанні багато залежить від бізнес-середовища, від того, в яких умовах буде перебувати економіка. Але при макропрогнозі, який зробило Міністерство економіки, при прогнозованих показниках зростання ВВП, при оптимістичних очікуваннях бізнесу, зазначеної мети щодо підвищення середньої зарплати досягти цілком можливо, вважає глава Кабміну.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися та в червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.