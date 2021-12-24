Передвиборчі "пряники" - випробування для бюджету країни

19:53 14 серпень Київ, Україна

Традиційно перед виборами влада "балує пряниками" українців, намагаючись всіляко поліпшити соціальну сферу, яких економічних "подарунків" чекати до місцевих виборів?

Своєю думкою з цього приводу поділився доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков



"Уже відомо, що заради підвищення з вересня мінімальної зарплати до 5 тисяч, парламент збереться на позачергову сесію 25 серпня. А хоч піднімуть мінімалку "аж" на 200 гривень, говорити про це буду багато-довго.





Швидше за все, до дня виборів (25 жовтня) буде підвищено пенсії, зроблять якісь надбавки - нехай навіть тимчасові.

При цьому через таких "пряників" бюджет буде відчувати серйозну напругу. У нас і так не виконується дохідна частина, є серйозні дисбаланси, великі економічні проблеми. Коштів на "пряники" немає. Але їх будуть знаходити, перекидаючи гроші з інших статей, ще більше збільшуючи дефіцит бюджету. Аби хоч ненадовго зробити приємне громадянам. Які на це, як правило, купуються.



В результаті доведеться розміщувати додаткові облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), щоб покрити витрати.



Будь-які вибори (президентські, парламентські, місцеві) - це перекіс, певна дестабілізація бюджетного процесу. Адже якщо влада хоче більше платити соціалки, кошти треба звідкись брати ...



А ось податки і тарифи перед виборами, думаю, не підвищуватимуть. Така вже українська традиція. Їх піднімуть - але потім ".