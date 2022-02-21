Представники США та Росії зустрінуться в Європі 24 лютого

Умовою зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова стане відсутність агресії з боку Росії проти України. За цієї умови ще зберігається можливість повернутися до дипломатичного вирішення деескалації.

У той самий час намічена зустріч є ще одним стримуючим фактором, який не повинен допустити повномасштабних бойових дій з боку Росії.

Війна стане фатальною не лише для України. РФ позбудеться будь-яких відносин із Заходом, після введення нищівних санкцій. Тому Путін має тричі подумати, перш ніж нападати на нашу країну.

Лавров та Блінкен 24 лютого можуть спланувати майбутню зустріч президентів Джо Байдена та Володимира Путіна. Ланцюжок зустрічей західних лідерів із кремлівським чекістом є тим “мостом” до дипломатичного зменшення градуса напруженості на українському кордоні.