Надання квартир 1,5 млн переселенців - Олексій Резніков назвав "утопією"

13:13 08 вересень Київ, Україна

Українська держава не може забезпечити квартирами всіх переселенців. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю одного з українських видань, яке було опубліковано 8 вересня.



"Яка допомога може бути надана? Держава не потягне сьогодні донорський підхід - взяти та всім подарувати квартири. Це утопія. Адже у нас є ще черги на отримання житла - багатодітні сім'ї, діти-сироти, чорнобильці, особливо з інвалідністю. Тобто наша держава за неповних 30 років незалежності на системній основі наприймає стільки важливих і шляхетних соціальних програм (як правило, на популістській основі - під вибори), що складно знайти людину, яка не є скільки-небудь соціально залежною особою. Але виплачувати обіцяне держава не може, і ці невиконані обіцянки лише накопичуються", - сказав віцепрем'єр.



Він зазначив, що нового житла потребують не всі внутрішньо переміщені особи.



"Хтось уже купив квартиру або будинок, хтось взяв кредит, хтось вклав в інвестиційний проєкт", - пояснив Резніков.



Станом на 7 вересня 2020 року в Україні на обліку як внутрішньо переміщені особи знаходяться, за даними Міністерства соціальної політики, 1 455 325 осіб.



У 2019 розв’язання житлового питання для однієї внутрішньо переміщеної особи обходилося українському держбюджету більш ніж в 1 млн грн, інформували в Мінсоцполітики. "Коштом субвенції в розмірі 25 млн грн, виділеної з державного бюджету органам місцевого самоврядування, було розв’язане житлове питання 24 внутрішньо переміщених осіб", - зазначили у відомстві.



