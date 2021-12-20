Пропозиція Саакашвілі про ліквідацію Конституційного Суду - нереалістично

18:23 04 серпень Київ, Україна

Запропонований Саакашвілі, проект зміни судової системи, де пропонується ліквідувати Конституційний Суд України є нереалістичним. Така структура необхідна, для дотримання балансу.

Про це сказав голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін.

"Коли я спілкувався з Саакашвілі і його радниками, я сказав йому важливу річ - у всьому тому, що стосується судоустрою у нас є дуже чіткі червоні лінії. Це, перш за все, Конституція України, практика Європейського суду з прав людини, стандарти Ради Європи та важливий об'єктивний критерій - висновки Венеціанської комісії. За ці червоні лінії ми не можемо виходити, розмірковуючи над тими чи іншими радикальними змінами. Є ще один критерій - ймовірність проходження законопроекту через Верховну Раду ", - підкреслив Костін.

За його словами, законопроект, який знаходиться в рамках Конституції, стандартів РЄ та практики ЄСПЛ може бути непідтриманих парламентом з тих чи інших причин, і чим більш радикальними будуть запропоновані зміни, тим більше зусиль потрібно докласти для того, щоб народні депутати з різних фракцій підтримали пропозиції.

"Що стосується змін пов'язаних з Конституційним судом. Модель, яка передбачає передачу функцій КСУ Верховному суду обговорювалася багато років. З одного боку у Конституційного суду і Верховного дещо різні функції. З точки зору розвитку нашого українського суспільства я б все-таки залишив обидві структури для збереження балансу, при всій повазі до колег суддям. Нереалістично виглядає розгляд цього питання на референдумі. Таке питання не повинен виноситися на референдум, оскільки він професійний і політичний. Без професійних знань оцінити всі за і проти цього питання практично неможливо ", - додав Костін.

Нагадаємо, глава виконавчого комітету реформ Саакашвілі заявив, що Україні не потрібен Конституційний Суд і це питання потрібно винести на референдум і створити конституційну палату у Верховному суді.