Православна країна руйнує храми

Московська православна церква – явище неоднозначне. З одного боку, вона закликає людей до Бога, з іншого – до насильства. У мережі дедалі більше з'являється відео, де “церковні служителі” виправдовують війну своєї країни проти України. Деякі називають "бункерного" мало не святою людиною, яка веде боротьбу за "святу Русь".

Висловлювання, про “священиків” ніщо інше, як заклик до насильства і розпалювання міжнаціональної ненависті. Як не дивно, цим людям дозволяються висловлювання на підтримку війни, а ось тим, хто хоче її зупинити, або каже, що вбивати мирне населення неправильно загрожує арешт чи позбавлення волі.

Але якщо згадати, що більшість “священнослужителів” у країни-агресора давно співпрацюють із ФСБ та урядом Кремля, то подив одразу минає. Рашисти просто прикриваються церквою, щоб одержати підтримку віруючих людей.

Тому їм нічого не варто руйнувати святі місця в Україні та церкві під патронатом Української православної церкви, а в деяких випадках і московського патріархату.. Цинізм, жорстокість і аморальність рашистів немає кордонів. Цей народ ще довго перебуватиме під гнітом свого уряду, а можливо, залишиться під ним назавжди. Нерозумно стверджувати, що ці люди такі ж як українці, бо ми ніколи не мирилися з несправедливістю і не боялися відстоювати власні інтереси, навіть коли вони не співпадали з думкою чинної влади.