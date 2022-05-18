Члени українського уряду, до початку повномасштабного наступу являли собою розрізнене суспільство. Хтось підтримував проєвропейський курс, хтось навпаки, прагнув відродити взаємини із країною-агресором. Були й такі, що займали якусь середину, намагаючись отримати вигоду від двох таборів.

Тепер же члени уряду єдині в позиції щодо вступу України до ЄС.. Це стало можливо, в тому числі завдяки ліквідації проросійської партії ОПЗЖ, яка тривалий час намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку в країні.

На думку деяких експертів, приєднання нашої країни до Європейського Союзу дозволить закінчити війну. Справді, рашисти неодноразово наголошували на тому, що вони не збираються йти на конфронтацію із Заходом, незважаючи на залихватські промови пропагандистів Кремля. Війна з одним з учасників Європейського Союзу означатиме агресію проти всіх інших його членів.

Мабуть тому, рашист, який обіймає посаду прес-секретаря “бункерного” Дмитро Пєсков, нещодавно заявив про побоювання щодо приєднання України до ЄС. Адже ще наприкінці березня окупанти уточнювали, що вони проти членства нашої країни в НАТО, однак до Європейського союзу це не стосується.

Звичайно, Києву абсолютно все одно, що вимагає Кремль. Наше керівництво не має наміру йти на будь-які поступки агресору, тим більше якщо питання стосуються стратегічних питань і безпеки нашої держави. У той же час, після заяви Пєскова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що членство України в ЄС розглядатиметься Європарламентом не менше 10 років, хоча до цього йшлося про прискорену процедуру, яка мала зайняти 2-3 роки.

Єдність політичної волі України, безумовно, сприятливо впливатиме на процес інтеграції, однак зовнішні сили, які, очевидно, схильні до впливу Кремля, все також продовжуватимуть перешкоджати проєвропейському курсу нашої держави.