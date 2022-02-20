Уряд схвалив проєкт «Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки»

20:35 28 вересень Київ, Україна

За інформацією пресслужби Офісу президента, сьогодні, 28 вересня, відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. На цьому засіданні, що пройшло під керівництвом президента, був детально розглянутий проєкт «Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки».

Під час обговорення проєкту Зеленський зазначив, що, починаючи з 2018 року, в Україні відсутній основний стратегічний документ в сфері протидії корупції, а це є однією з причин низької ефективності діяльності антикорупційних органів.

"Суспільство очікує системних і скоординованих дій у запобіганні корупції, ефективних результатів діяльності антикорупційних органів України", - підкреслив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів, що 21 вересня Кабінет Міністрів схвалив і подав на розгляд до Верховної Ради України проєкт закону «Про основи державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки», яким повинна бути затверджена Антикорупційна стратегія на 2020-2024 роки. Зазначалося, що народні депутати до початку жовтня мають схвалити відповідний законопроєкт.

Стратегія містить п'ять головних принципів: оптимізація функцій державних органів і усунення їхнього дублювання, цифрова трансформація та відкриті дані, зручні й законні сервіси, нетерпимість до корупції серед населення, а також забезпечення невідворотності покарання.

Стратегія визначає вісім головних сфер, в яких необхідні зміни: суд, прокуратура, поліція; державне регулювання економіки; державний і приватний сектори економіки; податки і митниця; будівництво, земля, інфраструктура; сектор оборони; охорона здоров'я, соціальний захист; система запобігання і протидії корупції в цілому.

За словами голови Національного агентства України з питань запобігання корупції Олександра Новикова, після реалізації документа збитки від корупції зменшаться на 200 мільярдів гривень на рік. Це, в свою чергу, буде сприяти більшому залученню інвестицій.

"Уже через рік-два кожен громадянин України відчує помітні результати від її впровадження, тобто в грудні 2021 року. В цілому її термін - це п'ять років. На 2025 рік передбачена фінальна оцінка Антикорупційної стратегії", - сказав Новиков.

Своєю чергою генеральний прокурор Ірина Венедиктова підкреслила, що стратегія передбачає масу ефективних інструментів для боротьби з корупцією, і додала, що Офіс генерального прокурора працює над визначенням процедури конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За результатами засідання Національної ради з питань антикорупційної політики президент закликав народних депутатів якомога швидше розглянути законопроєкт «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки».

До слова, в липні 2019 року у Зеленського вже розглядали Антикорупційну стратегію. Тоді повідомлялося, що такого документа в Україні немає з 2017 року.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики.