Уряд не знає, що робити з оборонкой

20:21 14 липень Київ, Україна

Шмигаль вніс до парламенту проект постанови про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром - міністром з питань оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий вважає, що створення нового органу центральної виконавчої влади свідчить про те, що уряд не має своєї стратегії щодо розвитку галузі.

«Мова йде навіть не про конкретну кандидатуру. Це системне питання. Вони створюють нове міністерство, тому що бачення вирішення проблеми немає », - сказав Дикий.

Головні проблеми ОПК пов'язані з прозорістю закупівель.

«Але тут є два ключових моменти: це як повинен формуватися державне оборонне замовлення - ДОЗ та рівність при закупівлі армією зброї. Справа в тому, що зараз діє абсолютно радянська система, коли більшість приватних підприємств взагалі не можуть брати участь у виготовленні оборонної продукції. Для того, щоб таке право отримати, треба пройти абсолютно корупційні та монополізовані процедури », - пояснив фахівець.

За його словами, новий чиновник повинен буде координувати роботу інших відомств, задіяних у сфері оборонної промисловості.