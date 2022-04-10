Уряд Німеччини підтримує фашизм

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти ембарго на російські енергоносії у рамках нових санкцій ЄС: “Всі варіанти на столі. Санкції вже безпрецедентні. Але вони повинні вдарити по режиму Путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини.. війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми маємо платити більше за імпортні енергоносії”.

Слова Лінднера демонструє позицію всього уряду Берліна. Наскільки цинічно заява “війна в Україні робить усіх нас біднішими” у той час як рашисти вбивають мирних жителів у нашій країні, ґвалтують жінок та дітей, перетворюють на руїни Маріуполь, Чернігів та інші міста. Німеччина – одна з не багатьох країн, яка з 2014 року продовжувала підтримувати проект «Північний потік-2», тісно співпрацювала з рашистами та намагалася пом'якшити санкції проти країни-агресора.. До самого першого удару 24-го лютого по містах України Берлін блокував постачання озброєння нашій країні, зі словами “це призведе до ескалації, і не сприятиме мирному врегулюванню конфлікту між Україною” та рашистами.

ФРН можна сміливо назвати однією з країн, яка посприяла початку війни в Україні, продемонструвавши м'яку позицію ЄС. Тепер Німеччина продовжує надавати негласну підтримку рашистам, купуючи у них газ і "розглядаючи варіанти платити "Газпрому" рублями". У той час, коли економічно слабші країни Балтії разом запровадили ембарго на постачання енергоресурсів із країни-агресора, Німеччина продовжує платити за газ, тим самим спонсоруючи війну рашистів.. Мабуть, уряд ФРН не до кінця розуміє, що продовження війни відбувається, в тому числі через їхню позицію щодо енергоресурсів окупантів.

Настав час створити закон, який притягав би до відповідальності енерго-колаборантів, таких як Німеччина, Франція та інші держави, що прикриваються “бідністю” у той час, як українці вмирають, щоб не дати рашистській заразі поширитися далі на Захід.