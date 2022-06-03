Права біженців з України

Війна в Україні вигнала з дому мільйони людей, більшість із яких старі, жінки та діти. Багато країн Європи надали цим людям притулок, але умови, в яких пропонується жити, дуже відрізняються.

У Великій Британії вирішили розміщувати українців у британських сім'ях за програмою «Дома для України», але справа пішла зі скрипом. Англійці не очікували, що перебування гостей у їхніх будинках виявиться тривалим і вимагатиме великих фінансових вкладень через збільшення рахунків на воду, світло та інші комунальні послуги. Влада була змушена визнати, що почастішали випадки, коли господарі будинків просять підшукати українським біженцям інше житло, фактично вже виставивши їх на вулицю.

Крім того, витівник Борис Джонсон придумав як радикально позбавити країну міграційної кризи.. Він оголосив план, згідно з яким біженці, які в'їхали до Великобританії через Ірландію без потрібних документів і не відповідають суворим критеріям надання притулку, будуть надіслані в Руанду для подальшого розміщення.

Геніальність плану полягає в тому, що по ньому більшість мігрантів вважатимуться такими, що не мають права на притулок, оскільки до прибуття до Великобританії вони проїжджали через безпечні країни.

Ірландія скасувала візові вимоги для українців, а угода про відкриті кордони з Великою Британією все ще діє, а значить спокуса перетнути кордон саме так і швидше виявитися в безпеці може привести біженців з України в Руанду.

Єдина обіцянка, що неповнолітніх не відправлятимуть до Африки без дорослих, тому депортувати швидше за все будуть цілими сім'ями.

Скандалом закінчилася і болгарська гостинність. Жахливі кадри виселення жінок з маленькими дітьми з готелів облетіли всі канали новин. Переселити вирішили через відкриття туристичного сезону, а біженців перевезли за високі стіни з колючим дротом. Але таким поглядам віддані не всі країни.

Керівництво Чехії вважає, що розміщення біженців у таборах потрібно всіляко уникати, тому що такі суворі умови перебування калічать психіку і без того наляканих людей.

Поки що біженців у Польщі, Чехії та інших країнах ЄС приймають на підставі «тимчасового захисту», що не є наданням притулку чи постійного проживання. Технічних, фінансових та законодавчих механізмів, що регулюють права біженців, поки що немає, але керівництво країни налаштоване дуже оптимістично. Тимчасовий захист він на те й тимчасовий, треба думати на довгострокову перспективу, адже якщо військові дії закінчаться, біженці втратять право на притулок і мають повернутися додому.

300 тисяч людей, серед яких багато дітей, а вони, як відомо, легше приймають зміни і відповідно швидше інтегруються в суспільство - це велика підмога для вирішення демографічних та економічних проблем Чехії. Польща вже встигла зрозуміти, наскільки корисними для економіки можуть бути зайві робочі руки та мільйони покупців.

Завдання керівництва Чехії змусити українців не просто жити на допомогу, а скоріше влаштовуватися на роботу та забезпечувати себе самостійно. У Чехії спостерігається великий дефіцит робочої сили та біженці потенційно можуть пожвавити ринок праці. Проблема полягає у відсутності місць в освітніх закладах для дітей, а без цього працевлаштування жінок неможливе. Деякі чеські політики мають побоювання, що хвиля ксенофобії підніметься неминуче, а значить включити українців у суспільство як повноправних членів і платників податків треба якнайшвидше.

Ще однією проблемою є недопущення експлуатації людей та стимулювання роботодавців до пропозиції гідних кваліфікованих вакансій для біженців, а для цього потрібне визнання освіти. Якщо всі ці умови будуть дотримані, то 10-мільйонна Чехія має шанс дуже добре виправити демографічну та економічну ситуацію в країні.