Пожежі на Луганщині: спроба замести сліди?!

19:21 08 липень Київ, Україна

На думку співголови Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов, пожежі в Луганській області, це спроба місцевої влади вирішити певні питання.



"Все виглядає як спроба замести сліди або отримати певні дивіденди. Вже є заява голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, який закликає визнати пожежі надзвичайною ситуацією державного рівня. Це дозволить виділити гроші з держбюджету на ліквідацію наслідків.



Але не це головне.



Суть в тому, що лесоохотничьи господарства зможуть провести вирубку погорілого лісу і почати рекультиваційні роботи. А це- можливість приховати сліди минулих нелегальних вирубок, а також - офіційно проводити нові. Нагадаю, в березні 2020 року ГБР повідомило про те, що протиправними діями головного лісничого державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство" завдано збитків державі на суму понад 11 000 000 гривень.



... За першою інформацією, яка надходила, було три вогнища загоряння - загальною площею близько 100 га. Зараз говорять уже про те, що вогнем охоплена площа близько 5 тис га.





За оцінками місцевих джерел інформації, коли представники обласної влади повідомляли, що пожежі локалізовані, контролювати ситуацію залишилася лише одна пожежна машина. Полум'я, між тим, пішло по верхах. Дві пожежні станції Лисичанська, наскільки мені відомо, не були задіяні. Хоча кожна станція має потужність 150 л / секунду. Новоайдарська станції взагалі виявилася неробочий. Так що списувати все виключно на сильні вітер і спеку, як зараз намагаються, не зовсім вірно. Можна говорити як мінімум про халатність і про відсутність превентивних заходів. Так що списувати все виключно на сильні вітер і спеку, як зараз намагаються, не зовсім вірно. Можна говорити як мінімум про халатність і про відсутність превентивних заходів.



У свою чергу директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий повідомив, що проведена аеророзвідка території лісу, де виникла пожежа, і визначено 15 вогнищ горіння хвойної підстилки. Так що говорити про локальний спалах - проблематично.



Про те, що можливий підпалив, говорить і одна з трьох версій поліції.





Ще один важливий момент: буквально вчора СБУ повідомила, що в Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали агента ФСБ Росії, який планував підірвати резервуари з аміаком на території підприємства "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Мовляв, він взяв в умовленому сховище заздалегідь приготовані засоби ураження (дві одиниці РПГ-22), але був схоплений. Чому ця неслучівшегося диверсія так вдало збіглася з пожежами? Чи не тому, що на затриманого диверсанта можна тепер списати і підпал (як мені здається, мова саме про підпал)? Або списати це на інших диверсантів з "ЛНР", яких затримати не вдалося. Чому ця неслучівшегося диверсія так вдало збіглася з пожежами? Чи не тому, що на затриманого диверсанта можна тепер списати і підпал (як мені здається, мова саме про підпал)? Або списати це на інших диверсантів з "ЛНР", яких затримати не вдалося.



Загалом, дуже багато підозрілих збігів в пожежах на Луганщині. І це наводить на думку про можливе спланованому підпалі з корисливою метою. Сподіваюся, слідство встановить істину ".