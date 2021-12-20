Поява нового штаму "дельта-плюс" - чи варто вакцинуватися

На запитання, чи зможуть захистити існуючі вакцини від нового штаму коронавірусу «дельта плюс» і чи варто в такому разі вакцинуватися, відповіла епідеміолог Наталія Виноград.

“Якщо вакцини зроблено по одному антигену, вірус вислизатиме. А є низка вакцин, які створені на основі повногеномного, як ми говоримо, тобто на основі всіх антигенів. Це вакцина "CoronaVac". Там є n-антиген, і він унікальний, універсальний, він від багатьох мутацій захищатиме, від усіх захищатиме. Якщо вакцини будуть інактивовані, вони суттєво покращать прогноз для людини, яка потрапляє у критичну ситуацію, коли відбулося інфікування і вона захворіла. Організм буде краще готовий, він захистить, допоможе вийти з тяжчої ситуації у легший варіант клінічного перебігу”, - пояснила Виноград.

Необхідно чітко для себе розуміти, що вакцинація на 100% не захищає людину від зараження вірусом. Вакцина допомагає імунітету простіше справлятися вже після зараження, допомагає людині перенести хворобу у легкій формі, без госпіталізації та, як наслідок, не дає померти.

Всім антивакцинаторам необхідно усвідомити, що інформація, яку вони одержують із недостовірних джерел, є частиною гібридної війни Росії, спрямованої на дестабілізацію нашої держави. Вакцинація є дієвим способом запобігти перевантаженню медичної системи та допомогти організму швидше адаптуватися до нового штаму вірусу.