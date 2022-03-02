Підвищення податків - шлях до погіршення економічної ситуації

19:34 07 жовтень Київ, Україна

Уряд планує покращити економічну ситуацію в країні шляхом підняття податків, що може значно посилити кризу.

Таку думку висловив глава Комітету економістів України Андрій Новак.



"В той час, як інші країни в цей складний кризовий час надають усіляку підтримку бізнесу (податкові пільги і так далі), український уряд чомусь вирішив їх піднімати. Думаю, вони просто не знають, як реагувати на економічну кризу, як наповнювати бюджет. І не придумали нічого іншого, крім як підвищувати податки. Крок однозначно помилковий. Він дасть зворотний ефект.



Підвищення податків в умовах, коли бізнес більше пів року знаходиться під пресом економічної кризи, спровокованої корона-кризою - не просто не на часі. Це ще більше посилить економічну кризу. Ефект від підняття старих податків, від введення нових буде зворотний - не збільшення зборів, а тінізація і згортання бізнесу в Україні.



Думаю, у Верховній Раді не буде підтримки цих пропозицій. Так можна спровокувати ще й політичну кризу, яка призведе до дострокових виборів - як парламентських, так і президентських".