Підвищення та накопичення пенсіі в Україні - піар влади?!

21:45 08 вересень Київ, Україна

Уряд має намір підвищити виплату пенсій людям старше 75 років і впровадити накопичувальну пенсійну систему.



Ці плани оцінив доктор економічних наук, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков.



"Підвищення пенсій по досягненню певного віку - ідея непогана. Для рейтингу. З огляду на, що середня тривалість життя у нас - 64 роки, параметри, які вибирає прем'єр для підвищення пенсій - не дуже для бюджету. Тут немає особливих витрат - нездійсненних. А з точки зору піару та показників соцполітики - це зіграє на руку владі.



Що стосується введення накопичувальної пенсійної системи, то у нас, в принципі, і зараз існують корпоративні пенсійні фонди. З деяких часом пропадають мільйони. Вони є на деяких великих структурах. Недержавні пенсійні фонди дозволяють мати якесь підживлення до пенсії. Але в умовах нестабільності таке підживлення навряд чи стане чимось суттєвим".