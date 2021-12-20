Після виконання умов саміту в Парижі, відбудеться зустріч лідерів чотирьох країн в Нормандські форматі
Експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього (UIF) Ігар Тишкевич вважає, що порядок денний переговорів в Нормандські форматі не зміниться, а переговори заплановані для того, щоб продемонструвати зусилля Німеччини та Франції, в той час як Україна і Росія на поступки не підуть.
Політолог зазначив, що в ході майбутньої зустрічі Росія намагатиметься залучити представників ОРДЛО на рівень учасників переговорів.
На думку експерта, Росія і Україна не підуть на поступки і переговори фактично залишатимуться заблокованими, а сама зустріч - демонстрацією просування процесу врегулювання.
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