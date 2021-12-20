15:01 07 липень Київ, Україна

Після виконання умов саміту в Парижі, відбудеться зустріч лідерів чотирьох країн в Нормандські форматі

Експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього (UIF) Ігар Тишкевич вважає, що порядок денний переговорів в Нормандські форматі не зміниться, а переговори заплановані для того, щоб продемонструвати зусилля Німеччини та Франції, в той час як Україна і Росія на поступки не підуть.

«Під час зустрічі політичних радників Росія виставляла свої вимоги і дуже цікаво, що версії і російської, і української різні. Принаймні на чому думки сходяться - це те, що Росія хоче розблокувати проведення місцевих виборів на окупованих територіях. Це ключовий пункт », - сказав Тишкевич.

Політолог зазначив, що в ході майбутньої зустрічі Росія намагатиметься залучити представників ОРДЛО на рівень учасників переговорів.

«Також Росія намагатиметься просувати« ЛНР »і« ДНР »як учасників прямого діалогу і робити їх частиною переговорів саме в тому форматі, щоб вони ставили свої підписи», - уточнив Ігар Тишкевич.

На думку експерта, Росія і Україна не підуть на поступки і переговори фактично залишатимуться заблокованими, а сама зустріч - демонстрацією просування процесу врегулювання.