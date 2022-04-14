Нащадки Наполеона в Україні

Влада Франції уважно стежить за охочими вирушити на допомогу Україні як добровольці. Про це повідомляє французька The Figaro. Україна цю Конвенцію підписала 21 вересня 1990 року, а 20 вересня 2015-го документ було передано на зберігання Генеральному секретарю ООН, щоб усі Договірні Сторони ознайомилися з деякими аспектами застосування та імплементації Конвенції, пов'язаними із забороною використання найманців на території Донбасу.

Не менш категоричним є і французький закон. Стаття 436-1 Кримінального кодексу Франції свідчить, що спроба взяти участь у військових діях з метою отримання особистої вигоди чи винагороди карається п'ятьма роками ув'язнення та штрафом 75000 євро.

Стаття 436-2 Кримінального кодексу Франції передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на сім років та штрафом у 100000 євро для осіб, які керують та організують групи з вербування, оснащення або військової підготовки бажаючих вирушити до зони бойових дій.

Арешт 14 військовослужбовців Іноземного легіону українського походження змусив міністра збройних сил Франції Флоранс Парлі прокоментувати ситуацію. Вона заявила, що справи французьких легіонерів, які «перебувають у відпустці», їх не стосуються, але «громадяни України не мають права на в'їзд в Україну, оскільки французькі війська не беруть участь у цьому конфлікті. В Україні немає французьких солдатів».

Редакція Continental Observer також запитувала інформацію з цього питання. У приватних бесідах представники Комітету із закордонних справ Національної асамблеї підтверджують, що відправлення французів воювати в Україну є незаконним, але давати публічні офіційні коментарі – відмовляються.

Але історій добровольців із Франції воюючих в Україні – хоч греблю гати, проте треба пам'ятати, що вербування можливе поки що влада країни закриває на це очі. Головною політичною подією у Франції безперечно є другий тур президентських виборів. Марін Ле Пен програє чинному президенту Еммануелю Макрону зовсім небагато і хто знає, як зміниться риторика з наближенням 24 квітня.