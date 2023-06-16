Втрати росіян можна порівняти з чисельністю кількох армій НАТО разом узятих

11:03 02 червня Київ, Україна

Знищених окупантів вже більше, ніж загальна кількість особового складу 16 армій НАТО, а саме: Болгарії - 25 тис. осіб; Фінляндії – 24 тис. осіб; Угорщини - 23 тис. осіб; Норвегії – 23 тис. осіб; Литви – 16 тис. осіб; Данії – 16 тис. осіб; Хорватії – 15 тис. осіб; Словаччини – 13 тис. осіб; Північної Македонії – 9 тис. осіб; Албанії – 8 тис. осіб; Словенії – 7 тис. осіб; Латвії – 6,5 тис. осіб; Естонії – 4 тис. осіб; Чорногорії – 2,5 тис. осіб; Люксембургу - 1 тис. осіб; Ісландії – майже відсутні регулярні війська.

Згідно з останнім зведенням від 28 травня, чисельність знищених окупантів перевалила позначку 206 тис. осіб, а це на 1 тис. більше, ніж регулярна армія Франції (205 тис. осіб). І все це без зрозумілої причини – навіщо? Навіщо путін знищує своє чоловіче працездатне населення? Що він має отримати у разі успіху? І що взагалі у цьому випадку можна вважати успіхом? Вже, швидше за все, навіть йому самому ясно, що про жодне захоплення України не може бути й мови. Більше того, взяття Бахмута, який тепер почали відвойовувати ЗСУ, тривало 11 місяців і відзначалося так, ніби окупантам вдалося захопити Київ за 3 дні. У такому разі успіхом можна буде вважати, якщо путін утримається при владі після завершення війни.

Почавши вторгнення в Україну через власне приниження, заради отримання додаткових ресурсів, залякування Заходу, а також політичних очок для майбутніх виборів, путін втратив усе відразу і лише приниження зумів примножити. І тепер, щоб не втратити ще життя, він готовий позбавляти життя інших – сотні тисяч людей заради одного пристарілого маніяка, який сам по собі нічого не вартий.