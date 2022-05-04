Постачання зброї зі США стикаються з певними труднощами

Президент Зеленський продовжує наполягати на постачаннях сучаснішої зброї, ніж та, що пропонується, здатної протистояти озброєнню рф, хоча на думку міністра оборони США Ллойда Остіна, найефективнішим озброєнням із вже переданого є переносні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

За даними адміністрації Джо Байдена, за два місяці Україні передано понад 5000 «Джавелінів» від США та 500 від союзників та партнерів. За оцінками генерального штабу ЗСУ, з отриманої зброї було «орієнтовно знищено» 1000 танків супротивника.

Представники Пентагону загалом високо оцінюють застосування поставленої зброї, хоча висловлюють занепокоєння, що контроль її розподілу здійснювати практично неможливо і вона часто потрапляє до рук противника.

Незважаючи на труднощі з контролем долі «Джавелінів» після перетину ними українського кордону, уряд США вирішив зробити ставку саме на них. Для забезпечення безперебійного постачання в Україну, США необхідно розгортати їхнє виробництво, адже власні запаси виснажуються зі швидкістю 8-10 літаків із «Джавелінами» щодня.

3 травня президент США Джо Байден відвідав завод Lockheed Martin Corp. у Трої, Алабама, де керівництво компанії гарячково намагається налагодити виробництво ракет для України.

В цей час оборонне підприємство переживає гостру виробничу кризу і відчуває нестачу кваліфікованої робочої сили. Складальникам платять близько 16-20 доларів на годину, при тому, що дані вакансії вимагають відповідної освіти та проходження перевірок службою безпеки. Крім збирачів ракет, заводу необхідні інспектори з якості, інженери, зварювальники, електрики та монтажники.

Lockheed першим з американських оборонних підрядників відчув труднощі з персоналом в умовах найжорсткішого ринку праці за останні 50 років.

Крім персоналу завод зазнає труднощів із поставками комплектувальних. Наприклад, один «Джавелін» містить у собі 250 комп'ютерних чіпів, постачальники яких виявилися не готові до різкого сплеску попиту на їхній продукт.

У виробничому ланцюжку беруть участь два десятки основних постачальників комплектувальних, серед них підприємство Raytheon Technologies Corp., що виробляє систему управління ракетами в Тусоні, Арізона.

Великі оборонні компанії, такі як Northrop Grumman Corp. і Boeing Co., також повідомляють про проблеми з ланцюжками поставок, спричинені пандемією, та нестачу робітників, які критично позначаються на галузі.

Тим більше, що виробництво ракети «Джавелін» - процес витратний за часом. Завод Lockheed у Трої здатний зібрати лише близько 2000 «Джавелінів» на рік.

Відвідуючи завод у Трої, президент Байден не заперечував економічної вигоди США від постачання зброї в Україну: «Бути арсеналом демократії також означає добре оплачувану роботу для американських робітників по всій Америці, де проводиться і збирається військова техніка».

Цією фразою добре пояснюється пекуче бажання США допомагати Україні зброєю. Замовлення для військово-промислового комплексу стабільно забезпечити може лише війна і бажано довгограюча, і на чужій території.