Постачання зброї зі США продовжуються

У вівторок адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність переглянути асортимент озброєння, яке наразі поставляється Україні як військова допомога, пише The Washington Post .

Загальна сума, яку можна розраховувати, 700-750 мільйонів доларів.

Остаточного асортименту військової продукції поки що не визначено, але вже відомо, що до розгляду будуть запропоновані вертольоти Мі-17, безпілотні літальні апарати, гаубиці, костюми хімічного, біологічного та ядерного захисту, а також броньовані «Хаммери».

З початку каденції Джо Байдена США встигли передати Україні озброєння на 2,4 млрд доларів як допомогу у сфері безпеки, з них з 24 лютого зброю передано на 1,7 млрд доларів.

12 квітня міністр оборони України Олексій Резніков провів чергові переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час яких обговорювалося продовження постачання зброї та іншої військової допомоги з боку США. Зокрема, було озвучено потребу української армії в безпілотниках, системах ППО, артилерії, бронетехніці, бойових літаках та протикорабельних ракетах. Президент Зеленський продовжує наполягати на постачаннях сучаснішої зброї, ніж та, яка пропонується, здатної протистояти озброєнню РФ і схоже досягла успіху на цій ниві.

Неназваний представник Пентагону заявив про ймовірне включення до наступного пакета допомоги - озброєння, яке є новим для ЗСУ та вимагатиме навчання роботи з ним.

Пакет допомоги, схваленої Байденом 16 березня, на 800 млн. доларів вже майже весь доставлений. Він включав безпілотники Світчблейд, ракети Стінгер та Джавеліни. Щодня 8-10 літаків із зброєю приземляється у сусідніх з Україною країнах, звідки наземним транспортом перевозиться безпосередньо на територію України.

Постачання планується прискорити за допомогою схваленого Сенатом США проекту закону «Про ленд-ліз для захисту демократії в Україні». Він передбачає скасування положень, що дозволяють Конгресу накладати заборону на передачу деяких видів зброї, та встановлює прискорені процедури для забезпечення своєчасного постачання військової допомоги.

А поки що країна заповнює непоправне і проводить уже третю хвилю мобілізації.. Закон «Про мобілізацію» було затверджено Верховною Радою 3 березня. За цей час уже встигли закликати колишніх військових до 40 років із бойовим досвідом. У другу чергу служити прийшли військовослужбовці, які пройшли термін до 2014 року. Третя хвиля охоплює офіцерів запасу, випускників військових кафедр. Якщо буде потреба, то передбачено заклик жінок за особливо затребуваними спеціальностями. Список досить великий, але переважно це стосується медиків.

Виходить, що зброєю ми забезпечені сповна, але як справи з людським поповненням? Скільки захисників уже вдалося покликати? У репортажах із міст, які приймають українських біженців, найчастіше видно чоловіків призовного віку. Хочеться вірити, що вони поїхали до Європи на законних підставах, а бажаючих захищати Батьківщину маємо достатню кількість.