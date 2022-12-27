15:04 27 грудня Київ, Україна

“У них 85 статей замість чоловічої та жіночої. Вони мають публічні будинки для зоофілів. Вони узаконили педофілію. Вони тепер на стадії розгляду закону про визнання норми інцесту. Дитина в ЄС у 3 роки має обрати собі стать. Якщо дитина цього не робить, то ювенальна юстиція вилучає її з сім'ї та передає до сім'ї гомосексуалістів” – переповіла пропаганду жіноча особина з рф. Жах цієї ситуації полягає в тому, що вона справді так думає, як і інші зомбовані істоти з російськими паспортами. При цьому ніхто з них ніколи не був у країнах Європейського Союзу і насправді не знає, що за одну лише згадку чи використання слів “педофілія”, “зоофілія” правоохоронні органи можуть розпочати перевірку суб'єкта щодо аналогічних злочинів.

Неможливо уявити, наскільки сильно порушиться психіка цілого прошарку населення рф, після того, як путін залишить цей світ. Перетворювати людей на подобу гуманоїдної істоти - це найтяжчий злочин. Проблема також полягає в тому, що цей процес є безповоротним, що вимагає реального психіатричного лікування, а, швидше за все, ізоляції в майбутньому. Путін власноруч створив із росіян покірних психів. На жаль, їх неможливо буде перетворити назад на розсудливих людей, як неможливо переконати деяких бабусь у тому, що шапочка з фольги їй не потрібна для захисту від супутникових тарілок на даху будинків.