«Останній народ білої раси»

22:05 02 листопада Київ, Україна

На шоу Соловйова збирається сама одіозна та маргінальна публіка в Росії. Однак вони є подобою придворних блазнів давнини. Якщо згадати, такі персонажі при дворах могли говорити те, що дозволялося боярам, і навіть королю. "Дурень - що з нього взяти". Таким чином, можна було зрозуміти, про що насправді говорять у палаці, або про що думає король.

Російські пропагандисти виступають у ролі сучасних блазнів, яким можна висловлювати найбезглуздіші промови, у стилі “весь світ у потерть”, “давайте бахнем”, “економіці нічого не загрожує” тощо. Однак ці висловлювання є нічим іншим, як відображенням реальних настроїв у російських елітах та бажань самого Путіна.

Так, на одному із сюжетів програми Соловйова, старий маразматик в окулярах заявив – “Росія дуже жива країна. Це, можливо, останній живий народ білої раси. Я не расист, просто я так говорю”. Очевидно, що нацизм є одним із скріп російського народу. Інші нації ними не сприймаються як рівні. Культура, мова, традиції народів світу “ніщо” проти “великим народом Росії”.

Парадокс, але фашизм відродився там, де проти нього боролися. Принаймні завжди говорили, що боролися.