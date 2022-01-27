Останній могікан Полісся!

«… якщо європейці хочуть проблем у себе в зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають», - із заяви президента РБ на зустрічі 4 травня з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченко. Ось так. Не більше і не менше.

Довівши власну країну до стану глибокої політичної та економічної кризи, Лукашенко з впертістю шукає виправдання своїй недолугій політиці. Винні всі. Європа, Америка, навіть Росія для Лукашенко періодично стає причиною негараздів. Відношення Путіна до влади Білорусі зрозуміло вимушене. Білорусь практично останній системний партнер Росії. Та й диктатор диктатора, як ніхто зрозуміє та підтримає, незважаючи на явний прогрес психічних хвороб «картопляного пана».

З Європою справа інша. Незважаючи на публічний осуд політики Лукашенко та санкції по відношенню до оточення президента РБ і деяких підприємств Булорусі, схоже що Європа ще вірить у те, що Лукашенко схаменеться. Але практично 15 років санкцій ніяк не вплинули на політику Лукашенка.

Санкційну політику проти диктаторського режиму Лукашенка започаткувала Америка у далекому 2006 році, після «чесних» президентських виборів. Коли був заарештований і відправлений до колонії кандидат в президенти Олександр Козулін, а сотні учасників мирних протестних акцій - побиті і піддані адміністративним арештам. У списку санкцій виявилися «Белнафтохим», Belneftekhim USA, «Нафтан», «Белшина», «Гродно Азот», Білоруський нафтовий торговий дім, «Лакокраска», «Гродно Хімволокно», «Полоцьк Скловолокно». Одночасно були введені персональні санкції проти 40 державних чиновників, включаючи Олександра Лукашенка. Візові санкції США скасували в 2008 році - відразу після того, як Олександра Козуліна звільнили з в'язниці. А ті, що проти держпідприємств, діяли до 2015 року. У 2015 році в Білорусі було тихо. Звільнили останнього в той час політв'язня Миколи Статкевича, і Мінфін США призупинив дію санкцій. Але Лукашенко не вгамувався і тепер вони відновлені. А справу Миколи Статкевича і Сергія Тіхановского передано до Верховного суду, і їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Перший пакет санкцій Євросоюз прийняв 2 жовтня. До санкційного списку увійшли 40 осіб - силовики з різних відомств, які брали участь в побитті і тортурах білорусів в серпні. Самого Лукашенко в тому списку, до речі, не було. Президент Франції Еммануель Макрон тоді пояснив: ЄС вимагає переговорів з опозицією за посередництва ОБСЄ і звільнення політв'язнів, а застосування санкцій дасть можливість Лукашенко відмовитися від переговорів і не виконати вимоги Заходу.

Лукашенку дали шанс. Але, замість того, що б сісти за стіл переговорів у будь якій країні Європи, він лише посилив репресії та збільшив кількість політв’язнів.

6 листопада Євросоюз прийняв другий пакет санкцій - «з урахуванням тяжкості ситуації в Білорусі, з огляду на триваючі репресій по відношенню до громадянського суспільства і опозиційних активістів». Було збільшено на 14 прізвищ жовтневий список. До нього включили і самого Лукашенка, і його старшого сина Віктора, і прес-секретаря, і главу адміністрації, керівництво слідчого комітету, нового голови КДБ Івана Тертелю і командира групи «Альфа» Сергія Зубкова. Санкції до чиновників стосувалися не тільки заборони на в'їзд, але і блокування їх рахунків на території ЄС, заборони на участь в бізнесі і покупку нерухомості. Потім, 17 грудня, новий список санкцій був розширений ще на 29 прізвищ. Тепер туди увійшли регіональні керівники, судді, пропагандисти і наближені до Лукашенко бізнесмени. Також під санкціями виявилося кілька державних підприємств.

Незважаючи на міжнародний осуд та санкції, Лукашенко вперто веде Білорусь до режиму повної диктатури. Судові вироки зараз виносяться майже щодня і стають дедалі жорсткішими. На початку тижня в Гомелі винесли вироки довіреним особам Світлани Тіхановскої. Тетяна Канівська, Дмитро Івашків та Олександр Шабалін засуджені до шести років позбавлення волі, Юрій Власов - до шести з половиною. Їх звинуватили в «приготуванні до масових заворушень». До слова, жодних заворушень довірені особи Тіхановскої і в очі не бачили: їх усіх заарештували ще до виборів, 6 серпня.

10 травня повинен був вступити в силу четвертий пакет санкцій, але його прийняття відклали до червня: в Європейському союзі досі точаться дискусії про те, наскільки масштабним він повинен бути. Одностайного рішення поки що немає.

Так що, судячи з репресивної тенденції, будуть і п'ятий, і шостий пакети санкцій. Та дуже слабо віриться, що «Бацька всія Білорусі» проявить адекватність та вгамує ненависть, з якою ставиться до білоруського народу.