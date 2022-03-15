Останнє "китайське" попередження для Китаю

Після того, як рашисти запросили військову допомогу у Китаю, Пекін офіційно не відреагував. За інформацією з американських ЗМІ, китайська сторона серйозно почала розглядати цю пропозицію. Через добу після запиту рашистів, акції китайських компаній стрімко впали вниз і побили антирекорд.. За один день бізнесмени втратили понад 52 млрд доларів.

Як повідомляють американські представники, Китай розглядав допомогу рашистам в обхід офіційних процедур, під виглядом "дипломатичних візитів". Попри це президент США Джо Байден попередив Пекін про серйозні наслідки позитивного відгуку на запит окупантів.

Слова американського президента вплинули на міжнародних інвесторів, які одразу вирішили скоротити ризики, почали виводити гроші та продавати акції китайських компаній. І це сталося лише після слів. Що буде, якщо США справді запровадять санкції проти Пекіна – легко передбачити.

Таким чином, заява про "серйозні наслідки" стала останнім "китайським" попередженням для Китаю. Швидше за все, після цього Пекін має активніше включитися у військове протистояння України проти Росії. З великою ймовірністю, Китай не буде жертвувати своєю економікою заради допомоги рашистам.