Після виборів відбулася ще більша поляризація влади

13:30 02 листопада Київ, Україна

Українці проголосували на місцевих виборах за сильних лідерів і парламентські бренди, в результаті ми маємо ще більшу поляризацію влади.

Так вважає голова Національної ради економічного розвитку і Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.



"При цьому було тотальне скуповування голосів по всій Україні. Такого, мабуть, ніколи раніше не було. Це - результат зубожіння. Люди живуть сьогоднішнім днем, про завтра не думають. У підсумку отримуємо результати виборів, які шокують.



Так, "слуги народу" стали місцевою владою, отримали чимало місць в облрадах. А ось в ОТГ вони будуть в меншості, в опозиції. Тому що воювали і продовжують воювати з місцевими елітами. З тими, кого населення вважає ще гарантами хоч якоїсь стабільності. А гроші зараз приземляються в основному в ОТГ. Районні ради, облради стають просто посередниками в цих справах. Так що насправді влада на місцях швидше пішла від "слуг народу", ніж прийшла до них.



...Нещодавно я гортав книгу "Розділена демократія", написану в США. Там є одна фраза, що має до нас пряме відношення. А саме, що демократія можлива тільки в умовах, коли лідери різних політсил приходять до консенсусу - і не ділять суспільство. У нас же ми бачимо постійну поляризацію. А при ній не може бути позитивів - ні в економічних, ні в соціальних, ні в інших питаннях".