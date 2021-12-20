Після Путіна потоп

Російський політичний аналітик і головна редакторка порталу "Після імперії" Ольга Курносова прокоментувала ситуацію в Росії, у своєму інтерв'ю: “У Путіна і в Російської Федерації сьогодні немає ідеології. Це навіть прямо написано у Конституції. І, за великим рахунком, дякувати Богу. Якби ідеологія була, було б набагато важче. Власне тому я не вважаю наявний сьогодні в Росії режим диктатурою. Це, швидше, все-таки автократія. Хоча, звичайно, у різних моментах різного ступеня жорсткості. Проте це — автократія. І доказом тому є те, що ми з вами таки розмовляємо. І обговорюємо досить болючі теми для Кремля”.

Слова Курносової точно повторюють позицію відомого опонента Путіна – Михайла Ходорковського. Проте так і є. На главі Кремля зав'язано багато. Насамперед він є оплотом, так званих, еліт, які, по суті, правлять Росією. Якщо російський президент все ж таки залишить свою посаду, йому необхідно буде ґрунтовно підійти до питання передачі влади, адже за найменшої диспропорції почнеться переділ влади, що може повернути РФ до часів 90-х.

Для України це означало б можливість виграти у питанні Донбасу, повернути собі захоплені окупантом території, зокрема, Крим. Тому звільнення Путіна має ознаменувати нові можливості для нашої країни. У будь-якому разі, людини, яка також вела б зовнішню політику Росії, як чекіст, не знайдеться, а це вже добре.