Порошенко знову вирішив втекти

У мережі з'явилися фото, де Порошенко був помічений на прикордонному пункті Рава-Руська у Львівській області, на кордоні з Польщею. На сайті партії 5-го президента України «Європейська солідарність» зазначили, що Порошенко має намір бути присутнім на засіданні Парламентської асамблеї НАТО 29-30 травня.

Очевидно, що Порошенко, передчуваючи швидкий арешт, вирішив залишити країну, так само як він це зробив наприкінці 2021 року. Цікаво, що ніхто із прикордонників не хотів пропускати колишнього президента за кордон.

Якою б не була подальша доля олігарха, ясно одне – президент України Володимир Зеленський переміг у боротьбі з олігархами, про яку говорили ще у листопаді 2021 року.. Фінал протистояння чинної влади та олігархії прогнозували саме на травень 2022 року. Це крок дуже важливий у подальшій перспективі розвитку України. Не можна стверджувати, що корупція переможена, проте головний її розсадник – ліквідовано.